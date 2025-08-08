Selvaggia Lucarelli, la sua reazione a Barbara d’Urso concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025

La notizia dell’ingresso ufficiale di Barbara d’Urso nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di Selvaggia Lucarelli, storica giurata del programma. La sua reazione, attesa da molti, non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso alcune Instagram stories decisamente pungenti.

Nelle sue Instagram Stories, Lucarelli ha pubblicato una foto di sé accanto a un’armatura, con la scritta: “Io che vado a provare gli outfit per la prossima stagione di Ballando”. A seguire, una seconda storia in cui appare una foto di Sonia Bruganelli, con la frase: “Mi manca già”, facendo riferimento alla loro nota rivalità durante la scorsa edizione del programma. Nell’ultima immagine, invece, ha mostrato il ballerino Pasquale La Rocca, accompagnando lo scatto con un avvertimento scherzoso: “Se le date lui sappiate che farò guerra e non farò prigionieri”.

Il commento arriva dopo settimane di voci e smentite sull’eventuale partecipazione di Barbara d’Urso al dancing show di Rai Uno.

Il primo “scontro” già avvenuto

Lo scorso anno la conduttrice era stata ospite come ballerina per una notte, occasione che aveva acceso l’attenzione sul possibile confronto con Lucarelli. Tuttavia, il loro scambio si era risolto in un botta e risposta più ironico che polemico, a testimonianza di un clima più disteso tra le due.

“Perché lei vuole essere fig4 sopra ogni cosa” aveva detto Selvaggia, con Barbara che aveva prontamente replicato: “Non è così, io SONO fig4 sopra ogni cosa”.

”IO SONO FIGA SOPRA OGNI COSA”

SELVATICA ASFALTATA, QUEEN BARBARA D’URSO #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/MUZHxRTYpV — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) August 6, 2025

Nei giorni precedenti alla conferma ufficiale della presenza di d’Urso nel cast, Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter, aveva condiviso un pensiero sulla situazione: “Io, al posto suo, l’occasione di Ballando l’avrei presa al volo. Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé. Poteva giocarsi la carta dell’autoironia, avrebbe ballato (cosa che le piace fare) e sarebbe rientrata in Rai senza avere addosso la responsabilità di fare numeri tali da giustificare ‘il suo acquisto’”.

Alla fine, Barbara d’Urso sembra aver seguito proprio quel consiglio. E ora l’appuntamento è per l’autunno, quando le due – con ogni probabilità – torneranno a condividere lo stesso palco. Chissà se tra una battuta e l’altra, nascerà davvero una nuova intesa o se assisteremo a un’altra stagione di frecciatine a favore di telecamera.