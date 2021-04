Andrea Cerioli ingrassato durante la quarantena: ecco quanti chili ha preso

Andrea Cerioli, dall’inizio della sua esperienza all’Isola dei Famosi non ha mai nascosto la difficoltà legata alla mancanza di cibo. Anche nel corso dell’ultima puntata del reality l’argomento è tornato proprio sul modo in cui il naufrago stia affrontando tale problematica ed anche in questa occasione Cerioli non ha negato di sentire in maniera non indifferente la mancanza di cibo.

Andrea Cerioli svela quanti chili ha preso in quarantena: “Ho troppa fame!”

La fame per Andrea Cerioli è tanta e lo ha ammesso senza problemi anche nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi. A Ilary Blasi ha confessato (QUI il video):

Ho fame Ilary, la accuso. Angela è brava, è quella che fa le porzioni a tutti, se non ci fosse lei… Ma io ho fame, è difficile per tutti ma dipende anche da quanto uno mangia, anche chi è 90 chili mangiava la stessa porzione di Drusilla: io sono arrivato dopo un anno di quarantena che ho preso 10 chili, quando sono arrivato qui avevo uno stomaco di queste dimensioni e due cucchiai di riso non mi bastano.

Il tema del peso di Andrea Cerioli è stato perfino oggetto di critiche sui social da parte di chi ha notato una certa differenza tra il suo fisico all’Isola e quello mostrato nei suoi scatti social. Sull’argomento era intervenuta anche la fidanzata Arianna Cirrincione, la quale aveva detto:

Se Andrea si ritocca le foto su Instagram? Ho avuto modo di leggere un paio di cose ma non ho mai risposto perché è un argomento che mi stupisce. Un uomo con un po’ di pancetta deve essere giudicato? Le foto di cui si parla risalgono ad un anno fa. Durante la quarantena abbiamo tutti mangiato e basta… sapeva di andare all’Isola ed ha detto di volersi portare avanti e sta anche bene.

Tuttavia Cerioli ieri si è sottoposto ad una prova del fuoco che ha superato brillantemente guadagnandosi così un cesto di buon cibo per tutto il gruppo. Bravo Andrea!