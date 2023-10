Scontro acceso tra l’ex vincitrice del GF Vip, Jessica Selassié, e il giornalista Vittorio Feltri. Quest’ultimo, ospite della trasmissione Che rimanga tra noi su Radio Cusano Campus e condotta dalla stessa Selassié, con Alessio Moriggi e Francesca Pierri, ha fatto delle esternazioni piuttosto discutibili utilizzando la parola “negr*”.

“Io ho subito sulla mia pelle il razzismo, signor Feltri”, ha commentato Jessica Selassié, con estrema educazione, restando tuttavia molto risentita dalla parola usata dal giornalista. L’ex Vippona ha proseguito:

Io sono per metà di colore, vengono dall’Etiopia, sono nata in Italia. Di certo la parola negr* mi è stata detta tante volte, non solo a me ma anche ai miei fratelli, quindi è una parola che a me tocca. E sinceramente preferisco che a oggi non venga più usata visto che c’è la possibilità di usare altre parole.