Jessica Selassiè commenta la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, suoi compagni d’avventura nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip che l’ha vista trionfare, ecco le sue parole intervistata da Libero.

Purtroppo, i Basciagoni, che sono dei miei amici, si sono lasciati e mi dispiace; sono sempre stata promotrice della coppia e sono stata presente in alcuni momenti importanti come la nascita della piccola Céline. Spero che possano con i giusti tempi parlare e risolvere i loro problemi e tornare insieme, anche per la loro piccola bambina.