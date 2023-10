Rosario Marrone, padre di Emma, è morto il 5 settembre 2022 all’età di 66 anni. Nato e cresciuto ad Aradeo (Lecce), Rosario aveva una grande passione per la musica, tanto da aver fondato la band H2O ed essersi esibito in diverse occasioni con la figlia sul palco.

“Intervallo” è la canzone che Emma ha dedicato a papà Rosario Marrone

Questa passione per la musica è nata quando aveva 8 anni e suo padre gli regalò la sua prima chitarra elettrica. Rosario ha poi trasmesso il suo amore anche ad Emma Marrone che si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua vittoria ad Amici nel 2010.

Il rapporto tra Emma e suo padre era molto stretto, tanto che Rosario è sempre stato per lei un punto di riferimento. Non ha mai smesso di accompagnare la figlia durante il suo percorso artistico, seguendola in diversi tour in giro per l’Italia ed esibendosi al suo fianco anche su alcuni palchi importanti.

La morte del padre ha devastato Emma, rendendola fragile, smarrita ma allo stesso tempo forte.

Nonostante le difficoltà, Emma Marrone ha trasformato il suo dolore in musica, dedicando a suo padre il suo album “Souvenir” e la canzone dal titolo “Intervallo”.