La notizia della morte di Rosario Marrone, papà di Emma, ha spiazzato. Una scomparsa improvvisa, avvenuta nella serata di ieri e che ha portato via papà Rosario all’età di appena 66 anni. Nessun particolare in più sulle cause, mentre nel pomeriggio di oggi, alle 17.00, si terranno i funerali dell’uomo nella Chiesa Madre di Aradeo.

Emma Marrone e l’addio a papà Rosario su Instagram

Emma dovrebbe aver già raggiunto la famiglia ad Aradeo in questo momento molto difficile e delicato. Fortemente legata alla figura paterna, la cantante salentina ha voluto rendere il suo ultimo saluto al padre Rosario con un breve ma intenso messaggio su Instagram:

Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca

A fare da sfondo la foto dell’uomo, chitarra in mano, sguardo profondo, lo stesso della figlia per la quale non è mancato l’ampio cordoglio social. In tanti gli amici Vip che si sono uniti all’improvviso dolore che ha colpito Emma e la sua famiglia.

In cima, Paola Turci, amica cara, ma anche Chiara Ferragni, Mara Venier, Rocio Munoz Morales, Andrea Delogu, Luciana Littizzetto, Briga, Antonino. Una lista lunghissima che prosegue con Francesca Michielin, “sorellina” artistica, Marco Bocci, Salvo Sottile, Laura Chiatti, Rudy Zerbi, a dimostrazione del grande amore nei confronti della leonessa messa di fronte all’ennesima dura prova.

Anche noi ci stringiamo alla famiglia Marrone e rinnoviamo la vicinanza ad Emma per la perdita straziante di papà Rosario.