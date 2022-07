Aurora Ramazzotti, stanca degli insulti gratuiti che riceve costantemente (solo per essere la figlia di due persone famose), ha postato un’immagine offensiva proveniente da Facebook (che troverete nel video in apertura) e si è sfogata su Instagram.

Aurora Ramazzotti: “Pregiudizio di merd* che ho stampato sulla testa”

“L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai. Ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così”, ha scritto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Successivamente Aurora è intervenuta nella sue storie (come potete trovare nel video in apertura):

Io non vorrei mai che pensaste che io mi faccia definire come persona da queste stupidaggini. Io sono consapevole di chi sono e sono consapevole delle mie capacità. Ma sono cresciuta nel pregiudizio e dirvi che non passo l’esistenza da quando sono nata o da che ho memoria a cambiare il pensiero che la gente ha di me sarebbe una bugia.

La Ramazzotti ha aggiunto:

Questo non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo. Uno a un certo punto si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare, accettando questa cosa.

Aurora è intervenuta anche stamattina:

Comunque voi mi avete scritto tante cose belle, sono serena e vi penso. E poi oggi torno dal mio amore quindi niente e nessuno potrà rovinarmi questa splendida giornata!

Aurora Ramazzotti, esattamente come le abbiamo ribadito anche privatamente, è bella (dentro e fuori), talentuosa ed empatica. Il vostro odio social, invece, è una vera merd*, lasciatevelo dire.