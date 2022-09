Rosalinda Cannavò torna sabato 24 settembre ospite della trasmissione Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin in onda su Canale 5. L’attrice siciliana, ex concorrente del GF Vip e presto protagonista di Tale e Quale Show, è tornata a parlare ancora una volta del famigerato Ares gate ed ha parlato anche della morte dolorosa di Teodosio Losito.

Nel corso della nuova ospitata a Verissimo, Rosalinda è tornata a parlare di un periodo particolarmente doloroso della sua vita, durante il quale le era stato imposto di cambiare, a partire dal nome (fino al GF Vip era nota con il nome d’arte di Adua Del Vesco):

Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro.