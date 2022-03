Proseguono le indagini sulla morte di Teodosio Losito, trovato senza vita l’8 maggio del 2019 nella sua villa di Zagarolo. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, i pm sarebbero sul punto di procedere con l’archiviazione del reato di istigazione al suicidio a carico di Alberto Tarallo, compagno di Teo Losito. Nel frattempo però emergono alcune testimonianze choc da parte di attori ed attrici, volti noti della fiction, secondo i quali Tarallo avrebbe avuto un ruolo “morale” nella morte di Losito.

Morte Teo Losito, le indagini proseguono

Gabriel Garko sarebbe stato ascoltato per ore dal pm Carlo Villani. Ecco cosa avrebbe fatto mettere a verbale, stando a quanto riferito dal Corriere:

Noi eravamo tutte pedine di Tarallo, lui decideva il bello e il cattivo tempo e se non si faceva come detto eravamo tutti sotto ricatto psicologico. Voglio precisare che io quando andai da lui già nel 1992 a Roma ero gay e Tarallo mi diceva che dovevo nasconderlo assolutamente per la mia carriera di attore agli inizi. Mi indusse a lasciare un mio compagno dell’epoca senza impormelo ma conducendomi a tale decisione sulla base di quello che mi diceva ogni giorno circa la mia futura carriera. Mi diceva che facendo questo lavoro non potevo dire di essere omosessuale…

A parlare è stata anche Eva Grimaldi, sua partner per finta e nella fiction:

Ho avuto delle restrizioni che, all’epoca, a me non piacevano ma che mi facevano comodo. All’epoca di Zagarolo non potevo conoscere nessuno, ero chiusa come in una gabbia. Me ne sono andata nel 2011 perché mi sono innamorata di Imma Battaglia… Alberto mi disse che non potevo innamorarmi di Imma perché altrimenti sarei stata attaccata mediaticamente, diciamo screditata, e non avrei più lavorato perché lesbica.

E’ quanto si legge nei verbali depositati al Tribunale del Riesame che ora dovrà pronunciarsi sulle presunte false lettere e il testamento olografo di Losito.

L’indagine avrebbe portato anche all’ombra della magia nera, secondo le dichiarazioni di Brigitta Valesch, estetista dei vip:

Ricordo che Teo un giorno mi chiese, in virtù della mia conoscenza dell’argomento (antroposofia, ndr), se la morte di Sergio (ex fidanzato di Teo, ndr) potesse essere attribuita a dei riti di magia nera che il signor Tarallo metteva in atto talvolta… Teo mi confidò che aveva assistito in prima persona a dei “rituali di magia nera” fatti da Tarallo nel giardino nella villa di Zagarolo. In particolare mi raccontava che Tarallo la sera, quando vi era la luna piena, spesso si inginocchiava per effettuare delle invocazioni verso di essa.

Per la difesa di Tarallo, rappresentata dall’avvocato Daria Pesce, che ha parlato di “Ciarpame”.