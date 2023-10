Le stelle degli Incorvassi, Donnalisi e Oriele dopo il Grande Fratello Vip

Nel corso dell’ultima puntata di Turchesando, trasmessa su Radio Cusano Campus, l’astrologa Terry Alaimo ha parlato delle tre coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip: Incorvassi, Oriele e Donnalisi, cosa dicono le stelle.

L’astrologa, così come si legge da IsaeChia, ha aperto le danze parlando di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, considerandola una coppia solida:

Incorvaia è una vergine e lui è scorpione, loro vanno molto d’accordo, soprattutto a letto. È difficile che ci siano delle minacce nella coppia, possono avere dei momenti di ombra, ma gli passeranno molto in fretta proprio per questa affinità. È una bella coppia che durerà nel tempo, ancora figlioletti no, però potrebbe esserlo per la fine del prossimo anno, un bel regalo di Natale.