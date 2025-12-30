Ilary Blasi si sposa? Spunta il gossip, i dettagli

Ilary Blasi si sposa?

Ilary Blasi, quell’anello all’anulare fa discutere: matrimonio in vista con Bastian Muller?

Un dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fan: Ilary Blasi potrebbe essere pronta a convolare nuovamente a nozze, a più di vent’anni dal suo primo matrimonio con Francesco Totti. Accanto a lei, ormai stabilmente da tempo, c’è Bastian Muller, imprenditore tedesco con cui la conduttrice Mediaset condivide la vita da diversi anni. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma un particolare apparso sui social ha acceso il gossip.

L’anello che fa nascere i sospetti

In questi giorni Ilary si trova a Cortina d’Ampezzo insieme al compagno. Proprio da lì ha pubblicato alcune immagini su Instagram, dove è seguita da oltre 2,5 milioni di follower. In una delle stories condivise nelle ultime ore, la presentatrice appare ben coperta, con cappuccio e occhiali da sole. Nulla di strano, se non fosse per un elemento che cattura subito l’attenzione: sull’anulare della mano sinistra spicca un anello grande e luminoso, difficile da ignorare.

Per molti si tratterebbe di un vero e proprio anello di fidanzamento, alimentando le voci su una proposta di matrimonio che, secondo i rumor, sarebbe già avvenuta lontano dai riflettori.

Riservatezza insolita

A sorprendere è anche la discrezione con cui Ilary Blasi sta gestendo questa fase della sua vita sentimentale. In passato, infatti, la conduttrice non ha mai fatto mistero dei momenti più importanti: le nozze con Totti furono trasmesse in tv, mentre la fine del loro rapporto è diventata una serie Netflix e un libro autobiografico.

Con Bastian Muller, invece, l’atteggiamento è molto più prudente. Una scelta che potrebbe essere legata alla complessa situazione legale ancora in corso con l’ex marito. È probabile, infatti, che eventuali annunci ufficiali vengano rimandati fino a quando il capitolo del divorzio da Francesco Totti non sarà definitivamente chiuso.

Nel frattempo, quell’anello continua a far parlare. E i fan restano in attesa di capire se si tratti solo di un gioiello o dell’anticipazione di un nuovo matrimonio.