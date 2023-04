Ilary Blasi sarebbe incazz*ta nera con il Corriere della Sera per via degli articoli pubblicati durante il divorzio con Totti che, secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, sarebbero stati “pro Pupone”.

Un “non detto” noto tra gli addetti ai lavori. A Milano raccontano dello stupore, per non dire della rabbia, di Ilary Blasi e del suo team per gli articoli pubblicati dal Corriere della Sera.

La conduttrice, fin dal primo giorno, avrebbe notato una linea che dalle sue parti definiscono “pro Totti”, ricostruzioni o notizie che i legali hanno dovuto in alcuni casi smentire, affidando la replica al “competitor” Repubblica.