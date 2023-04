Tensione tra Ilary Blasi ed Enrico Papi all’Isola? “Lei lo ha ripreso”, nuovi rumors dopo la seconda puntata

Alla vigilia della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 andata in onda nel prime time di ieri di Canale 5, era emersa una indiscrezione sul rapporto tra l’opinionista Enrico Papi e la conduttrice Ilary Blasi. Davvero tra i due ci sarebbero delle frizioni?

Ancora tensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi ?

Nel corso della serata di ieri, tra Ilary Blasi ed Enrico Papi non sarebbero mancati i momenti di tensione, che in tanti spettatori avrebbero tuttavia scambiato per mero intrattenimento.

Uno di questi è avvenuto proprio in concomitanza con la comunicazione del verdetto del televoto sul primo eliminato dell’edizione, ovvero Marco Predolin, il cui nome era contenuto nella consueta busta consegnata alla padrona di casa. Proprio mentre Ilary aveva in mano la busta, Papi gliel’avrebbe letteralmente scippata facendo innervosire la conduttrice.

Un atteggiamento, quello avuto dall’opinionista, che non sarebbe affatto piaciuto a Ilary Blasi. Lo riferisce Amedeo Venza in una sua Instagram Story, aggiungendo in merito:

Persone vicine fanno sapere che durante il blocco pubblicitario lei lo abbia ripreso sulla questione!!!

Dopo l’indiscrezione su presunte tensioni tra Ilary Blasi ed Alvin, ora si tenterà di fare hype con una nuova indiscrezione?