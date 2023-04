Momento d’oro per Enrico Papi sul piano professionale. Attualmente il simpatico conduttore indossa i panni di opinionista, al fianco di Vladimir Luxuria, in occasione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Per lui però potrebbe presto arrivare una nuova conduzione. Secondo TvBlog.it, infatti, sarebbe proprio Papi il possibile conduttore della nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Enrico Papi, tensioni con Ilary Blasi all’Isola 2023?

L’indiscrezione su Enrico Papi però si va a legare ad una seconda voce: quella di presunti attriti tra l’opinionista e la padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2023, ovvero Ilary Blasi. Ecco cosa si legge in merito sul noto portale televisivo:

Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario.

Ma quindi, come reagirà Enrico Papi in merito? C’è chi sostiene che potrebbe reagire alla ex di Totti e chi invece suppone che possa abbassare la testa fino alla fine del reality. Le prime risposte le avremo già questa sera in occasione della seconda puntata dell’Isola.

Ma cosa ci sarebbe dietro al suo inedito ruolo da opinionista? Ecco cosa scrive ancora TvBlog:

Pare che questo impegno come opinionista di Enrico Papi all’Isola dei famosi 2023, qualcuno bisbiglia, sia una specie di “tassa da pagare” per ottenere dell’altro in futuro.

Il riferimento sarebbe proprio alla conduzione de La Pupa e il Secchione, il varietà di Italia 1, con messa in onda prevista tra gennaio e febbraio 2024.