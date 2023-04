Chi sarà il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023 e cosa accadrà nella seconda puntata del reality in onda questa sera, 24 aprile, su Canale 5? Sono queste le principali domande che ruotano attorno al secondo appuntamento all’insegna del reality condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalla coppia di opinionisti formata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Primo eliminato Isola dei Famosi 2023 e prove: le anticipazioni

Le anticipazioni sulla seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 di oggi 24 aprile sono a dir poco scoppiettanti. Intanto conosceremo il nome del primo eliminato. Uno tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos, chi sarà? QUI potrete farvi un’idea dando uno sguardo ai risultati dei sondaggi in rete.

Ma non è tutto, in quanto Alvin, in collegamento dall’Honduras, oltre a renderci partecipi di ciò che accadrà nel corso della serata avrà anche il compito di coordinare una prova che sin da ora viene definita viene definita “epica”: in cosa consisterà e chi saranno i protagonisti?

Stando alle anticipazioni della puntata, ad essere coinvolta sarà una coppia molto amata, quella formata da Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due naufraghi, tra l’altro, hanno conquistato un posto privilegiato anche nella classifica sul preferito dell’Isola 2023.

Ovviamente non mancheranno nel corso della lunga serata anche le nuove nomination, che potrebbero regalare non pochi colpi di scena.