Alla vigilia della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023, inauguriamo lo spazio dedicato ai sondaggi sul preferito. Qual è il concorrente che ha conquistato il pubblico da casa subito dopo la prima puntata? A quanto pare ci sarebbe già un nome che avrebbe messo d’accordo un po’ tutti.

Preferito Isola 2023: ecco chi è

Secondo quanto emerso dai sondaggi in rete sul preferito dell’Isola 2023, a spuntarla sembra essere – dopo la puntata d’esordio – Helena Prestes. La modella potrebbe bissare lo stesso successo avuto dall’amica Nikita Pelizon al GF Vip 7.

Diamo ora uno sguardo ai risultati dei principali sondaggi in rete, partendo da quello ospitato da Reality House e che vede in cima alla classifica sul preferito dell’Isola 2023 proprio Helena Prestes, che si lascia alle spalle l’ex suora Cristina Scuccia (attorno alla quale non sono mancati gli insistenti gossip negli ultimi giorni). Terzo posto per la simpaticissima coppia formata da Marco Mazzoli e Paolo Noise.

Ecco quali sono i primi tre posti del sondaggio ospitato da Grande Fratello Forum: Helena si piazza ancora prima con oltre il 30% dei voti, seguita dalla coppia Mazzoli-Noise; terzo posto del podio per Nathalie Caldonazzo e solo alle sue spalle Cristina Scuccia.