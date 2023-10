Heidi Baci torna al Grande Fratello? L’indiscrezione c’è e si legge sui social da ore. Tuttavia, va aggiunto un dettaglio: non si parla dell’edizione italiana bensì di quella albanese, ecco tutti i dettagli.

Per Heidi Baci, dopo il Grande Fratello in Italia si prospetta una nuova opportunità che sarebbe davvero preziosa da cogliere.

Come un utente su Twitter ha notato, la bionda ha iniziato a seguire su Instagram la migliore amica della conduttrice del Grande Fratello albanese.

Inoltre pare che in Albania si sta discutendo intensamente degli eventi che hanno coinvolto il Grande Fratello italiano, in particolare dell’approccio riservato alla vicenda con Massimiliano Varrese.

In tal senso, l’edizione albanese del reality sta considerando seriamente l’idea di avere Heidi Baci come concorrente, offrendole così l’opportunità di vivere l’esperienza che desiderava tanto, senza eccessive pressioni dettate dall’ex Carramba Boy che l’ha “tallonata” senza darle respiro.

Cosa ne pensate?

In Albania tutti parlano di com’è stata trattata la situazione e vorrebbero dare ad Heidi una chance per poter vivere l’esperienza che tanto desiderava senza pressioni. pic.twitter.com/RIK2QNOGaT

Posso capire le loro reazioni a caldo, è stata una scena forte, ma alcuni individui sono andati un po’ oltre con la fantasia, come Massimiliano. È stato per me sconvolgente sentire persone che davano dichiarazioni senza sapere nulla della situazione. Non ero spaventata, capisco mio padre solo dallo sguardo e infatti all’inizio sorridevo. Ho cambiato espressione perché sapevo già cosa voleva dirmi.

Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava con mia madre, il fatto che io sono qua fa capire che tutto è tranne un padre padrone. Volevo tranquillizzare i coinquilini che sono una persona libera e sto benissimo.

Sono andata via perché mia madre stava male e questo spiega la mia uscita: non avrei mai potuto lasciarla in quelle condizioni. Di Massimiliano non mi è piaciuto il suo non comprendere il mio ennesimo no e poi dire cose che non stanno né in cielo né in terra, come la grafia che trema.

Mi sono resa conto di quanta manipolazione c’è stata da parte sua. Sento molta rabbia nei miei confronti, avrei dovuto capire certi atteggiamenti.

Spesso quando mi allontanavo perché mi sentivo oppressa, lui metteva davanti la figlia, dicendo che io rovinavo la sua immagine, quindi io cercavo di proteggere la sua figura.

Mia madre si è resa conto che io non ero in me. ora la situazione è sotto controllo.