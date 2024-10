Guerra tra Taylor Mega e la sorella Giada Todesco: “Migliore m*rda dell’anno!”, cosa è successo – VIDEO

Compleanno amaro per Taylor Mega, influencer e imprenditrice, che ha scelto Dubai per festeggiare i suoi 31 anni. A rovinare l’occasione, però, è stata una notizia che coinvolge la sua famiglia: la sorella Giada Todesco si sarebbe legata sentimentalmente a uno dei suoi ex fidanzati, scatenando l’ira pubblica di Taylor sui social.

Il tradimento di Giada Todesco secondo Taylor Mega

Taylor non ha risparmiato dure parole verso Giada Todesco, accusandola di averla “tradita” con il suo ex, di cui non ha rivelato l’identità. Alcuni ipotizzano si tratti del rapper Tony Effe, anche se Taylor non ha confermato i sospetti. “Il premio miglior m*rda dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”, ha scritto Mega nelle storie di Instagram, aggiungendo poi riferimenti inquietanti sui comportamenti ossessivi dell’uomo.

Lo sfogo di Taylor è proseguito per ore. Tra le dichiarazioni più forti, l’influencer ha accusato Giada di approfittare della sua notorietà: “Ps. Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po’ di visibilità. La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo”. Le parole della Mega hanno sorpreso i fan, poiché le due sorelle si erano sempre mostrate molto legate.

In passato, Taylor aveva raccontato di considerare Giada la persona più importante della sua vita. “Io a Giada dico tutto, è la persona più importante della mia vita”, aveva dichiarato al settimanale Chi, ma ora il legame sembra spezzato. L’influencer ha rivelato dettagli che alludono a una lunga sofferenza per il comportamento della sorella: “Sono anni che sto zitta, ho pianto tanto per lei… ho sopportato per anni”.

In uno degli ultimi messaggi, Taylor si è detta stanca di subire e ha espresso profondo rammarico per i genitori, costretti a subire le conseguenze di questa faida familiare. “Complimenti a ‘sto secondo cogli*ne e psicopatico che ha distrutto una famiglia”, ha concluso, alludendo al nuovo compagno della sorella.

In alto, il video dello sfogo di Taylor Mega.