Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, è uscito dal carcere e lei ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2022 tra le lacrime, rifiutando di proseguire nel gioco fino al 27 giugno, data scelta per la finale dopo il prolungamento.

Ho i miei bambini che non posso lasciare in questo momento. Per me è una pugnalata al cuore, ci ho pensato tanto. Sono felice per il programma che continua, non posso rimanere, da mamma devo tornare dai miei figli.