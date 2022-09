Le elezioni politiche 2022 hanno sollevato moltissime polemiche, indignazione e prese di posizione. Guenda Goria, ha espresso il suo pensiero nei confronti di Giorgia Meloni, pur non condividendone alcune battaglie.

Guenda Goria ha espresso il suo parere su Instagram: “Le prime parole di Giorgia Meloni mi sono piaciute! Parole concilianti e autorevoli. Felice per una donna premier”.

La ex concorrente del GF Vip ha aggiunto:

Su tanti argomenti non sono mai stata d’accordo; conoscete le mie posizioni su adozioni gay e diritti delle donne, ma stimo Giorgia come donna e professionista e penso che meriti questa vittoria.

Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso, ha commentato il post condiviso su Twitter da Iperborea, aggiungendo:

Io voglio delle scuse per aver detto già ai tempi che non era questa super femminista!

Pronta la replica di Guenda:

Porto in scena una straordinaria drammaturga sconosciuta in Italia e parliamo della violenza di genere! Nelle mie battaglie ci metto la faccia, il sangue, e tutti i soldi che guadagno.

Il mio femminismo lo dimostro concretamente negli spettacoli che produco e metto in scena. Vieni a vedermi a Novembre a Roma!

Cara piccola Zorzi, il giorno che con il tuo operato artistico o professionale dimostrerai il tuo femminismo potrai parlare di me.

Successivamente, Gaia Zorzi ha cancellato il tweet precisando il motivo:

Ho cancellato l’ultimo tweet perché ho realizzato che davvero non mi va di fare dissing stupidi oggi. Sto cercando di diventare sempre di più come Tommy Stanzani. Si chiama crescita questa non sono più la “cara piccola Zorzi”.