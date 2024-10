Grave lutto per Mariano Di Vaio, l’addio toccante sui social: “La tua luce risplenderà attraverso tutti noi”

Grave lutto per il noto influencer e modello Mariano Di Vaio, che ha annunciato sui social la perdita di sua nonna Elisa, a cui era legato da un affetto profondo. “Eri il sole della nostra famiglia”, ha scritto Di Vaio, esprimendo il suo dolore con parole che rivelano l’importanza della figura di Elisa nella sua vita e in quella di tutta la sua famiglia. Nel post, il 35enne ha raccontato l’essenza della donna che, come ha detto, “teneva tutto in ordine” ed era per lui e i suoi cari una guida, un punto di riferimento.

Il ricordo commovente di Mariano Di Vaio per la nonna

Mariano Di Vaio ha pubblicato tre foto insieme a nonna Elisa, accompagnandole con un messaggio che racchiude tutto l’amore che la donna ha rappresentato per lui. “Cara nonnina, quanti abbracci ricevuti negli anni, quante coccole scambiate e quanti baci. Anche se la distanza ci ha tenuti lontani in tanti momenti, il tuo amore era una costante certa nella nostra famiglia”, ha scritto Di Vaio, condividendo anche i dettagli teneri di quando, a tavola, sentiva sempre lo sguardo vigile e amorevole della nonna.

Di Vaio ha dichiarato che parlerà di nonna Elisa ai suoi figli, affinché possano conoscere e tramandare i valori e la forza che hanno caratterizzato la vita della donna. “Racconterò di te alla mia piccola Mia, sperando che possa un giorno diventare una donna integra ed elegante come te”. Un modo per mantenere viva la memoria della nonna, le sue virtù e la sua presenza attraverso le generazioni.

Il messaggio di addio si conclude con una toccante riflessione sull’importanza che Elisa ha avuto per l’intera famiglia: “Grazie per i tuoi tre fantastici figli che hanno creato altrettante belle famiglie. Senza Elisa Parigino, al fianco di Nonno Mariano, oggi i Di Vaio non sarebbero chi sono… io non sarei l’uomo che sono”. Una promessa di amore eterno, concludendo: “La tua luce risplenderà attraverso tutti noi, e la gioia più grande oggi è saperti tra le braccia di Cristo dove ti ritroveremo per l’eternità. Ti amo nonna Elisa. Si tu a chiubbell…Tuo Mariano”.