Sono trascorsi oltre 40 giorni dall’esordio della settima edizione del Grande Fratello Vip, ed una buona parte del pubblico da casa, attraverso i social, è già pronta a fare un bilancio di questo primo mese. A finire però nel mirino delle critiche non sono stati tanto i concorrenti ma piuttosto il conduttore.

Grande Fratello Vip, cosa è sparito dal gioco: format stravolto?

In modo particolare, alcuni utenti social hanno sottolineato nelle ultime ore come soprattutto in questa settima edizione del Grande Fratello Vip siano spariti del tutto gli elementi classici del gioco: “Suite, Tugurio, prove settimanali per il Budget, isolamento dei concorrenti, spontaneità delle dinamiche”.

La maggiore critica nei confronti del padrone di casa Alfonso Signorini è quella di dare spazio solo al gossip ed alle “fake ship”. “E’ dall’anno scorso che mi chiedo che fine hanno fatto il tugurio e le prove settimanali”, ha fatto notare un utente, che consiglia ad esempio la divisione in gruppi dei Vipponi per alcuni giorni al fine di accendere qualche interessante dinamica.

Sono diversi a pensarla così, come emerge dal commento di un’altra spettatrice, che su Twitter ha commentato: “Ottima osservazione. Il gioco è sparito, resta il gossip. Anche mostrare ogni puntata i commenti del pubblico coi vari hashtag è un grosso errore che influenza i concorrenti”.

Lo stravolgimento così radicale del format non piace a tanti. C’è il rimpianto di Ilary Blasi ma soprattutto la lamentela sulla durata record. C’è aria di nostalgia, chissà se gli autori prenderanno in considerazione anche questi di tweet, indubbiamente più veritieri e disinteressati.