Grande Fratello, chi torna in gioco: percentuali, bonus preferito e nominati 25a puntata

La puntata di ieri del Grande Fratello, ha riservato non pochi colpi di scena. Dei sei ex concorrenti ripescati, quattro di loro sono tornati ufficialmente in gara: scopriamo di chi si tratta, le percentuali ed i nominati della 25a puntata del 23 gennaio 2025.

Grande Fratello, chi rientra in gioco

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, che negli ultimi giorni hanno vissuto nel tugurio, Helena è stata la prima, annunciata da Signorini, a poter rientrare ufficialmente in gioco.

Eva e Jessica l’hanno seguita poco dopo, così come Iago, essendo stati i quattro più votati al televoto. A restare, quindi, fuori dalla rosa dei ripescati ufficiali, sono stati Michael e Federica, che hanno così lasciato la Casa per la seconda volta.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Helena con il 60%, Jessica con il 16%, Iago con il 13%, Eva con l’8%, e poi ancora Federica con il 2% e Michael con l’1%.

Il bonus

Un’altra novità della puntata è stato il bonus annunciato da Alfonso Signorini:

Il pubblico è chiamato a fare una scelta definitiva anche su voi che siete rimasti nella Casa del Grande Fratello. Sto per aprire un televoto flash che vedrà coinvolti tutti voi. Nessuno escluso.

Ma in cosa consiste il bonus? Ecco le parole del conduttore:

I 4 più votati, chiedendo chi è il preferito, guadagneranno come gli ex, una seconda vita. Cioè la possibilità di tornare in gioco quando saranno eliminati.

Una sorta di seconda possibilità in stile Isola dei Famosi, dunque. Ad essere scelti dal pubblico tramite televoto sono stati: Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila. Tutti e quattro i preferiti, però, non sanno di avere questa opportunità, ma lo scopriranno solo qualora dovessero essere eliminati.

I nominati

Spazio, quindi, alle consuete nomination del Grande Fratello. Signorini ha annunciato che non ci saranno immuni, quindi neanche le due opinioniste hanno potuto segnalare i loro preferiti.

Ecco come si sono svolte le nomination, a partire dalle donne della Casa che si sono nominate palesemente:

Pamela ha nominato Amanda;

Amanda ha nominato Shaila;

Zeudi ha nominato Eva;

Shaila ha nominato Stefania;

Eva ha nominato Chiara;

Jessica ha nominato Amanda;

Chiara ha nominato Stefania;

Ilaria ha nominato Stefania.

Stefania ha nominato Shaila.

Helena ha nominato Ilaria.

Mariavittoria ha nominato Amanda.

Quindi, spazio alle nomination degli uomini tramite i piramidali:

Iago ha nominato Lorenzo;

Giglio ha nominato Luca;

Tommaso ha nominato Luca;

Maxime ha nominato Iago;

Luca ha nominato Lorenzo;

Alfonso ha nominato Iago;

Lorenzo ha nominato Luca;

Emanuele ha nominato Lorenzo;

Javier ha nominato Lorenzo.

Bernardo ha nominato Lorenzo.

A finire in nomination sono stati: Amanda, Iago, Luca, Lorenzo, Shaila, Stefania. Il prossimo lunedì scopriremo il nome del nuovo eliminato del Grande Fratello.