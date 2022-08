Oggi Rosalinda Cannavò, ex concorrente del GF Vip e prima ancora attrice, ha voluto condividere con i suoi follower una riflessione che giunge a pennello in questo particolare periodo. Si parla di gossip e di limiti entro i quali l’invasione della privacy sarebbe accettabile.

Gossip e notizie “bomba”: cosa ne pensa Rosalinda Cannavò

Nel corso di questa lunga estate 2022 il gossip nostrano è stato caratterizzato dalla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ogni giorno non mancano notizie sull’ormai ex coppia che, dopo il comunicato disgiunto in cui veniva annunciata la separazione, non ha mai parlato ufficialmente.

Un gossip condito da scoop veri o presunti, terzi e quarti incomodi, senza però tenere conto della presenza dei tre figli della ex coppia, tutti minorenni, ed in particolare la figlia minore tirata spesso in ballo come “spia” involontaria di un presunto tradimento dell’ex Capitano.

Poche ore fa l’ennesima notizia “bomba”: “Aurora Ramazzotti incinta!”. Tommaso Zorzi insinua il dubbio, la diretta interessata resta in silenzio. La notizia data per certa, se fosse davvero vera, forse avrebbe voluto darla la – presunta – futura mamma.

Alla luce di questi ultimi esempi, Rosalinda Cannavò ha avanzato una azzeccatissima riflessione con tanto di domanda finale: “Fino a dove può arrivare il gossip?”. Ecco le parole dell’ex gieffina:

Leggo alcune notizie “BOMBA” che vere o non (non è questo il punto sul quale mi soffermo) mi spingono a pensare a quanta poca delicatezza ci sia nel parlare di cose che a mio avviso andrebbero trattate diversamente. Un personaggio pubblico merita rispetto e tatto esattamente come tutti gli altri. Notizie in cui ci sono figli di mezzo, gravidanze, situazioni che spetterebbero ai diretti interessati affrontare come, dove e se vogliono. Siamo tutti curiosi di conoscere la vita di chi è famoso, ma credete sia giusto in alcune situazioni invadere così prepotentemente la privacy di una persona?

Per me la risposta è no. E condivido ogni parola di Rosalinda. Anche noi ci occupiamo di gossip, riportando le ultime indiscrezioni sui personaggi noti, ma spesso e volentieri ci siamo esposte in maniera chiara sull’opportunità di riferire alcuni particolari criticandone i modi spesso eccessivi ed irrispettosi. E molte altre volte ci siamo ritrovate a fare un passo indietro o semplicemente a ricrederci quando il gossip rischiava di sfociare in altro. Quindi, fino a che punto può arrivare il gossip? Fino a quando il rispetto riesce ad essere ancora la priorità rispetto alla mera corsa alla notizia… “bomba” ovviamente.