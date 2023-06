Giulia Stabile parla di Sangiovanni dopo mesi di silenzio. I due artisti si sono conosciuti nel corso della 20esima edizione di Amici di Maria e, a distanza di un paio d’anni, si sono mostrati fortemente distanti.

Giulia Stabile intervistata da Grazia ha parlato di Sangiovanni dopo un lunghissimo periodo di silenzio in merito alla loro relazione d’amore:

Posso solo dire che per me lui è, e resterà sempre, il primo grande amore.

La ballerina professionista di Amici questa estate andrà a studiare danza negli Stati Uniti dove sogna anche di poter lavorare:

Mi piacerebbe provare ad avere una carriera lì, anche se è molto complicato. E non sono certa di voler lasciare tutto quello che ho costruito in Italia, che comunque è tanto. Ma soprattutto sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti.

Non è che ci volesse un genio per capire che i sangiulia si fossero lasciati. Non si vedono insieme da un secolo praticamente. Possono averlo fatto restando in discreti rapporti ma è chiaro che non stiano insieme da un pezzo.

— cg87 (@cagi_87) June 15, 2023