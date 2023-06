Giulia Stabile, tra le ballerine più amate di Amici di Maria, si è confidata recentemente con gli estimatori svelando di essere nel pieno di un periodo personale molto buio e difficile.

Non vi capita mai di avere periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime… Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più ‘vincere’.

Periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo… Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza. 12 luglio, Desenzano.