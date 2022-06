Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano insieme in tv: ecco dove vederli

Da quanto non si facevano vedere insieme in tv Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Se sui social siamo abituati a vederli spesso vicini, sul piccolo schermo i fan dei Prelemi li vedranno prestissimo nuovamente protagonisti l’uno al fianco dell’altra. Dopo essersi conosciuti ed innamorati nella spiatissima Casa del GF Vip 5, i due torneranno presto in tv in occasione della finale di Name That Tune, in onda su TV8.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano insieme in tv

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli torneranno sul piccolo schermo ancora insieme, ma questa volta su TV8, nel programma del venerdì sera, Name That Tune, condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo.

Il programma prevede la sfida tra due squadre formate da personaggi celebri, una composta da soli uomini ed una di soli uomini. Nella puntata del prossimo venerdì 3 giugno 2022 Giulia e Pierpaolo saranno proprio a capo di ciascuno dei due schieramenti per una sfida appassionante che terrà i fan della coppia con il fiato sospeso.

Una chiusura in grande stile, quella del prossimo venerdì, come annunciato dalla pagina Instagram ufficiale di TV8. I fan dei Prelemi, dunque, dovranno tenersi liberi per la prima serata di venerdì 3 giugno a partire dalle ore 21:30.