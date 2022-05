Spazio alle suocere tra le pagine del settimanale Nuovo. Fariba, mamma di Giulia Salemi, ha parlato di Pierpaolo Pretelli svelando un difetto del suo adoratissimo genero.

La mamma di Giulia Salemi svela un difetto di Pierpaolo Pretelli

Sua figlia Giulia Salemi non ha ancora detto “sì” a Pierpaolo Pretelli. Ma per Fariba Tehrani l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è parte della famiglia come un genero a tutti gli effetti.

Ecco le sue parole tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti:

Io e Pierpaolo nutriamo affetto sincero e rispetto reciproco. Al contrario di ciò che dicono le malelingue, ossia che sarei una madre invadente, lascio che Giulia sia più autonoma possibile. Anche se mi manca e mi piacerebbe sentirla tutti i giorni, li chiamo solo quando c’è bisogno, vado a casa loro quando Pier non c’è o quando mia figlia mi chiede di tenere il cagnolino, Prince Valiant. Un difetto di Pierpaolo? Cerca sempre l’attenzione totale ed esclusiva di Giulia ed è un bel po’ geloso. Ma compensa tutto questo con i suoi tanti pregi.