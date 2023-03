Per Giulia Salemi il Grande Fratello Vip ha rappresentato una bella opportunità per la sua carriera. L’influencer attualmente è molto vicina al reality al quale ha preso parte ben due volte. A differenza del passato, adesso il suo ruolo non è quello di concorrente ma di ‘esperta social’.

Tablet alla mano, il compito di Giulia Salemi nello studio del GF Vip è quello di leggere in diretta i tweet degli spettatori su ciò che accade in puntata con protagonisti i Vipponi di turno. Ad un certo punto però, ha anche rischiato di calarsi nei panni di opinionista, prendendo il posto di Sonia Bruganelli.

Durante il periodo delle festività natalizie, infatti, la Bruganelli si è presa un momento di pausa dal reality ed è stata sostituita da Soleil Sorge. Ma perché Giulia ha rinunciato all’ambito ruolo? Lo ha spiegato nel corso della recente intervista al settimanale Chi:

A Natale non mi sentivo pronta, adesso ci penserei. Il ruolo della “bastar*a con il tablet” è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st*onza, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale.