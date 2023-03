Antonella Fiordelisi, ospite di Casa Chi, ha parlato del suo desiderio di avere dei figli con Edoardo Donnamaria. Spazio, di seguito, per la sua previsione sul trionfatore del reality show: chi vince il GF Vip 7?

Chi vince il GF Vip ? Io spero Nikita ma la vedo dura. La sto supportando da fuori ma spero che vada tutto come deve andare, nel senso che noi ci siamo dette che dobbiamo portare Persia in finale e lei alla fine è l’unica in mezzo agli Spartani.