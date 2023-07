In questi giorni il nome di Giulia Salemi ha fatto il giro del web per via del suo addio ufficiale al Grande Fratello Vip. L’influencer, infatti, proprio lo scorso anno leggeva in diretta i tweet commentando il sentiment dei social in real time.

Giulia Salemi diventa attrice? L’avvistamento

Da settembre la postazione di Giulia Salemi sarà occupata da un’altra persona e la conferma è arrivata anche dalla diretta interessata con un lungo messaggio social dove raccontava anche i prossimi impegni lavorativi:

Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti.

Stamattina Giulia ha postato una storia su Instagram mentre si trovava in treno in direzione Roma per 24 ore. Ciò che ha colpito gli estimatori è l’emoticon della macchina da presa.

Proprio in funzione di questo, Deianira ha postato una segnalazione seconda la quale Giulia Salemi si troverebbe a Roma per girare la seconda stagione di Prisma.

La serie è creata e diretta da Ludovico Bassegato, lo stesso regista che ha diretto Skam Italia.