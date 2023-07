“Giulia Salemi? E’ stata mandata a casa!”, il livore dell’ex gieffino – VIDEO

Salvo Veneziano dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip non ha mai perso l’occasione per lanciare frecciatine nei confronti di Alfonso Signorini. Ultimamente il pizzaiolo siciliano ha commentato anche l’addio di Giulia Salemi.

“Giulia Salemi? E’ stata mandata a casa!”, parla ex del Grande Fratello Vip

Quest’anno non sarete a Mediaset perché Pier Silvio Berlusconi vi ha mandato tutti a casa. E quindi, di conseguenza, dovete dire di avere altri progetti. Sicuramente avete progetti, ma li avete fatti dopo che lui vi ha mandato a casa.

Sto vedendo tantissimi post sui vari social dove ci sono presunti vip che dicono ‘quest’anno non farò questo programma, perché ho altri progetti’. Beh, non è vero un ca**o.

E su Alfonso Signorini ha detto:

Qualche conduttore che fino a qualche mese fa faceva trash su tiktok, balli e balletti in posizioni strane, improvvisamente il trash è sparito. Niente più balletti. Improvvisamente sono cambiati tutti? Progetti un ca**o! Tutti a casa…

Cosa ne pensate dell’affondo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip?

Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.

Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”.

A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF Vip, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo.

Giulia