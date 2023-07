Giulia Salemi conferma di aver lasciato il Grande Fratello Vip. L’influencer, dal prossimo settembre, non sarà presente in studio e non leggerà più i tweet dei popolo social che arricchivano le dirette del prime time.

Giulia Salemi conferma di aver lasciato il Grande Fratello Vip: la comunicazione

Quest’anno non parteciperò al Grande Fratello. L’esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi. Mi dedicherò alla terza edizione di “Salotto Salemi”, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà “Casa Prelemi”. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti. Tutti sanno quanto io sia legata al GF Vip, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo. Giulia

