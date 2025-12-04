Giorgia tornerà alla conduzione di X Factor? La sua risposta

Giorgia tornerà alla conduzione di X Factor? La sua risposta

A poche ore dalla finalissima di X Factor, già si discute del futuro del talent e della possibilità che Giorgia resti al timone anche per la prossima stagione. Intanto cresce l’attesa per l’atto conclusivo di questa edizione, che questa sera animerà Piazza del Plebiscito con una serata in diretta ricca di musica e tensione. In gara sono rimasti quattro concorrenti, accompagnati come sempre dai giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia.

Durante la conferenza stampa tenuta ieri a Napoli, la presentatrice e la giuria hanno incontrato i giornalisti rispondendo alle curiosità legate alla finale e, inevitabilmente, alle prospettive future del programma. Una delle domande più attese ha riguardato proprio il ritorno di Giorgia alla conduzione nel 2026. La cantante, con grande sincerità, ha spiegato di non avere al momento certezze e di vivere il presente senza fare troppi programmi. Le sue parole sono state eloquenti:

“Se non ci sarà due senza tre lo vedremo. Io non so neanche se arrivo a fine dicembre. Una cosa alla volta. Quest’anno me lo sono goduta di più, avevo meno angoscia. E poi i giudici hanno creato una bella atmosfera”.

Nessuna conferma al momento

Per ora quindi nessuna conferma, ma nemmeno una chiusura. Giorgia preferisce concentrarsi sull’evento di questa sera, che decreterà il vincitore di un’edizione particolarmente seguita e apprezzata dal pubblico. Solo dopo la finale, probabilmente, si inizierà a ragionare in modo concreto sulla prossima stagione del talent.

Non resta che attendere per scoprire come si chiuderà questo percorso e quali saranno le scelte della cantante per il futuro.