La puntata di ieri dell’Isola dei Famosi ha mostrato come gran parte dei naufraghi abbia qualcosa da ridire su Fariba Tehrani. Tra questi non poteva mancare Gilles Rocca. La donna è stata accusata di seminare zizzania ed al tempo stesso è stata suo malgrado vittima di una serie di gesti che non sono piaciuti a gran parte del popolo social ma che a quanto pare sono stati tollerati dagli autori del programma.

Gilles Rocca “versi animaleschi” contro Fariba

Nessun intervento nei confronti di una Valentina Persia – ad eccezione di Elettra Lamborghini che non avrebbe giudicato di buon grado il mancato saluto a Fariba – né di Paul Gascoigne, il cui gesto ha addirittura fatto sorridere lo studio (!).

Ilary Blasi in quest’ultimo caso si è limitata a far notare “Non si fa!”, ma sempre mantenendo alto il tono goliardico, senza un vero e proprio rimprovero.

La sensazione è quella di voler prendere le distanze dal clima bacchettone che abbiamo notato durante il GF Vip ma questa volta si rischia l’effetto contrario. A non passare inosservato anche l’atteggiamento giudicato aggressivo di Gilles Rocca, nominato da Isolde Kostner proprio per via del suo modo di comportarsi con Fariba durante una discussione (QUI il video, dal minuto 10 circa).

Proprio l’ex sportiva si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni confermate dall’opinionista Tommaso Zorzi che le ha dato prontamente ragione. Ecco le parole della Kostner:

Io nomino Gilles perché quando l’ho visto ho pensato: ‘Wow, che uomo di classe!’. Invece purtroppo questa settimana dal mio punto di vista ha perso la classe, stenta molto a tenersi fuori dalle discussioni, pure quando litigavano le donne, Fariba, Vera, Miryea e Beatrice, continuava a starle attorno e urlare ‘bugiarda, bugiarda, bugiarda!’. Dopo addirittura faceva dei versi animaleschi che non so che significato avessero, che animale voleva imitare e no… per me così no!

Ilary Blasi mentre Isolde accusava Rocca di fare “versi animaleschi” in sottofondo se la rideva come se nulla fosse, mentre Tommaso è intervenuto:

C’ha ragione però… il verso dell’animale no…

Ilary lo ha ripreso: “Tommaso!”, quasi avesse detto qualcosa di sbagliato, ma Zorzi ha proseguito nel suo intervento:

No, c’ha ragione! Gilles l’ha fatto il verso del cane quando litigava con Fariba, non si fa! C’ha ragione Isolde, eh!

Le parole del giovane opinionista sono state accolte con un applauso dallo studio, mentre la conduttrice si è limitata ad invitate Isolde a bruciare la foto, congedandola. Ancora una volta, dunque, nessun intervento.