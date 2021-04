L’ex calciatore Paul Gascoigne al centro della polemica per il gesto di ieri sera all’Isola dei Famosi. Le tensioni sono ormai alle stelle e Fariba Tehrani a quanto pare continua a collezionare “nemici”. Dopo il mancato saluto da parte di Valentina Persia, che non si è affatto detta pentita di non aver dato la mano alla naufraga (e con lei anche Gilles Rocca), a fare ancora peggio è stato Gascoigne al momento delle nomination.

Paul Gascoigne, nomination a Fariba fa discutere: il gesto

Sarebbe bastato fare il nome di Fariba durante le nomination con una semplice spiegazione (che Ilary Blasi avrebbe accolto tranquillamente), ma evidentemente l’ex calciatore ha deciso di tornare a far scandalo come nel suo stile commentando in maniera alquanto “colorita” la sua scelta:

Questa settimana io ho forse 4-5 persone che potrei nominare… Scelgo Fariba, perché non mi piace quando lei ha detto che io faccio pipì fuori dalla capanna. Non è vera, è molto volgare, non mi piace. Mi dispiace perchè forse ha l’Alzheimer, non si ricorda niente.

A quel punto con la foto di Fariba ha fatto il gesto di baciarla e successivamente di pulirsi il lato B prima di bruciarla. “Dai Paul, non si fa!”, ha commentato Ilary poco convinta anche lei dei gesto commesso. “E’ solo uno scherzo”, ha commentato il naufrago prima di congedarsi (QUI il video a partire dal minuto 15 circa)

Un gesto che tuttavia non è particolarmente piaciuto sui social, a partire dalla figlia di Fariba, Giulia Salemi, che ha ritwittato una follower che definiva tutto ciò “surreale” concludendo la serata con sdegno.