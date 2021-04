Ieri sera Fariba Tehrani è stata ripetutamente attaccata dal gruppo di naufraghi de L’isola dei Famosi. Valentina Persia e Gilles Rocca le hanno persino negato la mano quando ha lasciato la Palapa per scoprire l’esito del televoto.

“Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”, ha scritto Giulia Salemi su Twitter.

Anche Pierpaolo Pretelli ha detto la sua:

Valentina Persia è stata rimproverata pure da Elettra Lamborghini per aver negato il saluto a Fariba:

Ma la Persia è stata irremovibile:

Non voglio più avere nulla a che fare con lei. È una persona subdola, mi ha calunniato. Io la mano non la do, non sono un’ipocrita.