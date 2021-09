Come volevasi dimostrare, dello scontro social avvenuto in questi giorni tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del Grande Fratello Vip, si parlerà nel corso dell’appuntamento di questa sera.

Al GF Vip si parlerà dell’affaire Sonia Bruganelli VS Adriana Volpe

Per il popolo social questo scontro è stato messo in piedi a tavolino solamente per creare hype in vista della nuova puntata di stasera e dopo gli ascolti non proprio brillanti delle puntate d’esordio.

La moglie di Bonolis, così come vi abbiamo raccontato, ha incontrato Giancarlo Magalli a cena e, per fare un torto ad Adriana Volpe, avrebbe postato di proposito lo scatto sui social per farla infuriare.

Non possiamo confermare questa tesi ma l’indiscrezione delle ultime ore sta facendo il giro della rete e si sta indirizzando verso un potenziale “dispetto” della Bruganelli ai danni della collega.

Le anticipazioni inedite sono state svelate in anteprima dai colleghi di Blogo:

Siamo in grado di anticiparvi che in apertura della puntata di stasera si parlerà proprio di questo battibecco fra le opinioniste del Grande fratello vip 6, tema che verrà dunque affrontato da Alfonso Signorini insieme alle sostitute di Pupo ed Antonella Elia. Voleranno gli stracci tra Adriana e Sonia? Lo scopriremo stasera in prima serata su Canale 5.