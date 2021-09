In queste ore, in attesa che vada in onda il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip in onda domani sera su Canale 5, ha tenuto banco sui social il litigio pubblico tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Lite fake tra Sonia Bruganelli – Adriana Volpe?

La moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una fotografia insieme a Giancarlo Magalli, noto per le molte problematiche con Adriana Volpe. Il web ha pensato che questo fosse uno “sgarro” di Sonia nei confronti della collega.

Come se non bastasse, una segnalazione del web ha montato maggiormente la polemica.

Una utente, infatti, avrebbe visto Sonia Bruganelli organizzarsi con Giancarlo Magalli per fare innervosire volutamente Adriana Volpe:

Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi. Si soni salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe, poi, prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: ‘Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce’.

Sonia Bruganelli ha “smentito” questa cosa per tutto il pomeriggio, parlandone tramite le storie di Instagram:

Ma voi siete tutti pazzi. Comunque un po’ di visibilità non fa mai male, posso solo presumere questo ormai! Lo so, sarebbe stato molto più interessante così, ma non è ciò che è accaduto. La prossima volta parleremo solo di Adriana. Lo prometto. Davvero non pensavo (Adriana) l’avrebbe presa così, giuro.

Nel frattempo sul web si parla di un litigio fake solamente per catturare l’attenzione in vista della nuova puntata di domani sera del Grande Fratello Vip dopo gli ascolti tiepidi dell’esordio: voi cosa ne pensate?

Io non credo che Adriana Volpe possa prestarsi a certi giochini e, di contro, trovo la Bruganelli dispettosa al punto giusto tanto da poter avere pubblicato la foto solo per farle un torto (questo è solo un parere personale): voi che opinione vi siete fatti?