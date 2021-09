Sonia Bruganelli, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: ecco il triangolo che non ti aspetti. Ieri sera, la moglie di Paolo Bonolis e l’ex conduttore de I Fatti Vostri si sono ritrovati “casualmente” a cena insieme. Una serata organizzata senza alcun preavviso, come ha fatto intendere l’opinionista del GF Vip.

Sonia Bruganelli con Giancarlo Magalli: la reazione di Adriana Volpe

L’uscita dell’ultimo momento tra Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli, ovviamente, è risultata così ghiotta per l’opinionista del Grande Fratello Vip da non resistere alla tentazione di farsi un selfie da caricare prontamente sulla sua pagina Instagram.

Non si sarebbe accontentata semplicemente di una foto ricordo da tenere sul cellulare, ma alla vigilia della nuova puntata del reality la Bruganelli ha voluto accendere la scintilla e aizzare ulteriormente la sempre elegante Adriana Volpe, fingendo però di non averci neanche pensato.

Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Giancarlo Magalli ed i suoi aneddoti.

Ovviamente a chi le faceva notare la “cattiveria” nell’aver postato il selfie senza pensare (o forse sì) alla reazione della Volpe, la Bruganelli si è finta stupita ritenendo di non capire l’eventuale errore. Ed ha prontamente sottolineato l’intelligenza della sua collega tale da andare oltre un “semplice” scatto social.

Adriana, tuttavia, come ha avuto modo di dimostrare anche in passato non è affatto rimasta in silenzio ed anzi ha sbottato sui suoi social:

Dio li fa e poi li accoppia… all’ultimo momento. Tanto bellini.

Dio li fa e poi li accoppia…all’ultimo momento 🤣 tanto bellini #GFVIP pic.twitter.com/w0HC2HHR93 — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) September 25, 2021

Così ha ironizzato lanciando anche lei la frecciatina alla sua collega opinionista che le ha consigliato di “volare alto”. “Inizia tu, gioia mia”, ha proseguito Adriana che poi ha detto la sua anche in un video su Instagram (in apertura).

La Bruganelli ha quindi proseguito la diatriba tra le sue Instagram Stories spiegando:

Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!

A questo punto cosa accadrà lunedì sera? Le dinamiche dei concorrenti del GF Vip, di fronte a tutto questo show, passano decisamente in secondo piano!