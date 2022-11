Piccolo incidente di percorso per Alfonso Signorini, padrone di casa del GF Vip 7, che vede stasera la puntata messa a rischio per via di un ritardo aereo. A quanto pare il padrone di casa del reality ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa e di volare alla volta di Parigi. Peccato però che proprio nel giorno della messa in onda, lui sia ancora bloccato nella capitale francese.

GF Vip, a rischio la puntata di oggi? Signorini bloccato in aeroporto

Questa mattina, attraverso le sue Instagram Stories, Alfonso Signorini ha informato i suoi follower di un piccolo ritardo in merito al volo che lo avrebbe portato da Parigi a Roma. Attualmente, dunque, il conduttore del GF Vip si troverebbe ancora in Francia. Ce la farà a raggiungere lo studio entro stasera? Ecco le sue parole (video in apertura):

Eccoci qua, buongiorno. Aeroporto Charles De Gaulle a Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo a presentare questa sera il GF Vip? Vi tengo aggiornati!

Ovviamente immaginiamo proprio di sì (ma non è detto, considerando l’edizione del GF Vip partita sotto una cattiva stella, tra bullismo e Covid). Nel frattempo Signorini ci scherza su e lancia un accorato appello a Sonia Bruganelli, opinionista del reality con Orietta Berti:

Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli, però mi ha detto che lei deve usare l’aereo per andare a prendere il pane stamattina quindi non me lo può dare. Si aspetta…