Manca poco più di un mese all’esordio della sesta edizione del GF Vip, la terza di fila condotta da Alfonso Signorini, e già iniziano ad emergere le prime notizie ufficiali direttamente dal settimanale diretto dal conduttore del reality. Dopo aver svelato la prima concorrente ufficiale dell’edizione, spuntano novità anche sul piano delle opinioniste.

GF Vip 6, le novità: due opinioniste pop

Ormai da settimane si conoscono i nomi delle due opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini nello studio del GF Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Una il Grande Fratello Vip lo ha fatto e sa perfettamente cosa significa convivere con degli sconosciuti sotto le telecamere, 24 ore su 24. L’altra invece è un’osservatrice attenta e pungente e potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

A quanto pare però le due donne non saranno le sole a commentare le gesta dei nuovi concorrenti protagonisti della spiatissima casa di Cinecittà. E’ quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 18 agosto. A raccontare la rivoluzione in atto è stato Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione:

Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa.

Signorini, dunque, sta dimostrando l’intenzione di sperimentare molto in questa nuova edizione, ad esempio decidendo di rinunciare a concorrenti-influencer. Saremo pronti a tutte queste novità? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane!