Gabriele Rossi ormai da alcuni mesi ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Lorenzo Licitra, cantante ed ex vincitore di X Factor. L’attore, intervistato tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato perché non ha partecipato al 50esimo compleanno di Gabriel Garko, il suo storico ex fidanzato.

Gabriele Rossi assente al compleanno di Gabriel Garko: ecco per quale motivo

Gabriele Rossi ha svelato di aver seguito il percorso artistico di Lorenzo Licitra da X Factor: “Gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma. Da lì un caffè, poi un altro e il resto è storia”.

La coppia sta insieme da tre anni:

Non pochi, vero? Che poi la convivenza è arrivata in concomitanza della pandemia. Diciamo che tre anni passati così è un po’ come se fossero sei. Non è un problema di per sé il vivere sotto lo stesso tetto, ma il non essere allineati e disposti ad accettare i compromessi che la quotidianità può presentare.

E per quanto riguarda la mancata partecipazione al compleanno di Gabriel Garko, commenta:

Sono stato invitato, ma ho chiamato Gabriel e gli ho detto che avrei preferito festeggiarlo, non appena possibile, tra di noi. Senza caos e senza folla. Rimane un grande affetto. Oggi lo sento finalmente sereno, migliorato e vederlo così rende felice anche me.