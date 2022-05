Lorenzo Licitra, intervistato tra le pagine del settimanale Oggi, ha svelato i suoi attuali rapporti con i Maneskin dopo avergli “scippato” la vittoria per un soffio durante X Factor 2017.

Facciamo due cose completamente diverse. Questa è la risposta ai castelli che sono stati costruiti in questi anni. Sui social hanno scritto cose false. Tra noi non c’è mai stata competizione, sono felice di quello che hanno conquistato, è tutto strameritato.

In che rapporti sono con i Maneskin in questo momento? Siamo sempre rimasti in contatto. Non guardo agli altri con invidia, ognuno fa la sua strada. Rifarei X Factor, sì… e lo vincerei di nuovo!