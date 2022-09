Gabriel Garko è stato ospitato da Silvia Toffanin per inaugurare la prima puntata stagionale di Verissimo, in onda su Canale 5. L’attore, dopo aver festeggiato 50 anni, ha voluto tirare le somme in maniera positiva.

Gabriel Garko è fidanzato? Ecco la sua risposta

I miei 30 anni di carriera? Ci pensi e tiri le somme, sono contento. Quando ero giovane immaginavo che sarei stato vecchissimo. Anche se non mi sono mai goduto totalmente il successo perché ero sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di un nuovo prodotto.

Garko ha parlato pure del Festival di Sanremo del 2016: “È stata una bella prova. Sul set sono sempre stato coperto da un personaggio mentre a Sanremo per la prima volta crolla tutto. Non potevo mettermi a interpretare qualcuno”.

L’attore, nel corso della sua vita, ha avuto due incidenti gravi dove ha rischiato la vita ed uno proprio a Sanremo:

Ho avuto paura di morire, ma queste esperienze mi hanno insegnato quanto sia importante godersi l’oggi perché pensare troppo al passato non conviene così come non fissarsi troppo sul futuro.

Poi ha svelato la sua attuale situazione sentimentale e se vorrebbe diventare padre:

Sono single e felice. Sto bene da solo finché non trovo la persona giusta. Mi piacerebbe diventare papà in futuro!