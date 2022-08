Fabrizio Corona rifatto punge Gabriel Garko: “Ecco chi sembra”

Fabrizio Corona non si smentisce ed ancora una volta si mostra in tutto il suo essere sopra le righe. L’ex re dei paparazzi nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento di blefaroplastica. Intervistato dal settimanale diretto da Roberto Alessi, Novella 2000, Corona ha svelato tra le altre cose il suo punto di vista sulla chirurgia estetica.

Fabrizio Corona, la chirurgia estetica e frecciatina a Gabriel Garko

Non è una novità: sempre più uomini non rinunciano alla chirurgia estetica ed anche Fabrizio Corona ha ceduto. In merito ha detto la sua senza paura di peccare di modestia:

Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto. Ma la chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale.

A tal proposito ha voluto fare un esempio citando l’attore Gabriel Garko:

Uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta.

Nel corso dell’intervista Fabrizio Corona ha spiegato perché ha deciso di sfoggiare il suo volto con i segni della recente chirurgia:

Perché bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini.

Adesso tra i suoi progetti ci sarebbe il matrimonio con la compagna Sara Barbieri e il trasferimento negli Stati Uniti: