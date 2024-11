Furkan Palali e Erica Martinelli, “cose turche” a Ballando con le Stelle? “Non è l’unica coppia”, lo scoop

Il clima a Ballando con le Stelle si fa sempre più “caldo” e il gossip è protagonista. Questa volta, al centro dell’attenzione ci sono Furkan Palalı, attore turco molto amato dal pubblico, e la sua insegnante, la ballerina Erica Martinelli. Proprio la coppia è stata protagonista dell’ultima puntata di Domenica In: cosa sta accadendo tra i due?

Il sospetto di Selvaggia Lucarelli su Furkan e la sua ballerina Erica

Selvaggia Lucarelli, nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, non ha perso occasione per punzecchiare i due con una domanda maliziosa: “Prima nel dietro le quinte ho notato come guardavi la tua ballerina… ma non è che voi due fate cose turche?”. La battuta ha immediatamente acceso il gossip, ma Furkan ha risposto con diplomazia, dichiarando di avere un ottimo rapporto con Erica, che lo motiva a fare sempre meglio: “È molto importante per me”, ha spiegato.

Non convinta, Selvaggia ha insistito chiedendo se lui provasse qualcosa per Erica. Furkan, però, ha risposto: “Le voglio molto bene”, una risposta che ha destato ancora più curiosità tra gli ospiti e il pubblico.

Anche Mara Venier ha fatto notare che il feeling tra i due è evidente. Rossella Erra, sempre informata sui retroscena del programma, ha confermato che “c’è molto feeling”, e ha lasciato intendere che non sono l’unica coppia a far chiacchierare.

Tra i sussurri e i sorrisi in studio, Rossella ha lanciato l’indiscrezione che potrebbero esserci almeno altre due coppie nascenti nel cast di Ballando con le Stelle, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi possano essere i nuovi protagonisti del gossip.