La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato a far assumere all’ex coppia comportamenti opposti. Da una parte c’è Ilary Blasi, che in vacanza con i figli in Africa continua a postare scatti e video del safari, tra scorci mozzafiato e momenti di relax. Dall’altra c’è il silenzio di Francesco Totti dietro al quale si è trincerato dopo il comunicato in cui annuncia la rottura con Ilary.

Francesco Totti, la reazione dopo la rottura con Ilary Blasi

A svelare un ulteriore retroscena del post separazione e soprattutto quale sarebbe la presa di posizione di Totti ci ha pensato il settimanale Chi, che tra le sue consuete chicche di gossip ne ha dedicata una ai protagonisti del momento.

Parlando dell’ex Capitano della Roma, si legge:

A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti, dato per presente al torneo di Padel, dove hanno partecipato i suoi ex colleghi: Bobo Vieri, Cristian Brocchi, Alessandro Matri… Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca.

Di contro, Ilary Blasi proprio in queste ore ha postato un nuovo scatto social che la immortala con i suoi tre figli su una delle spiagge che l’hanno accolta durante questa vacanza post separazione. Tra i vari cuori e messaggi d’affetto, non mancano quelli di chi avrebbe voluto nello scatto anche l’ex marito Francesco Totti. Quest’ultimo sui social è tornato un giorno fa ma solo per un Ad. Semplici motivi di lavoro, dunque.