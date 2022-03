Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo la fine del Grande Fratello Vip, non hanno trovato la “quadra” della loro amicizia e, anche per via di background decisamente differenti, avevano deciso di allontanarsi.

Tommaso Zorzi interviene dopo le parole di Oppini sulla loro amicizia

Oppini, recentemente ospite del GF Vip Party, ha confidato a Gaia Zorzi e Giulia Salemi di avere rivisto Tommaso, svelando anche un possibile “retroscena” sulla volontà di quest’ultimo di prendere un altro gatto:

Ho rivisto Tommy recentemente, ma ovviamente non l’abbiamo raccontato. – riporta Very Inutil People – Non c’era da far pace, ma c’era solo da vedersi. Tra l’altro la cosa non l’abbiamo neanche raccontata perché, per quanto mi riguarda, era una roba da tenere un po’ per i fatti nostri perché non tutto poi va raccontato e pubblicizzato. È roba di tempo fa. Gaia ti do un’altra dritta, tuo fratello vuole comprare un altro gatto, devo accompagnarlo forse a vederlo.

Tommaso, probabilmente infastidito dall’inedito risvolto pubblico che ha preso la faccenda, è intervenuto con delle sacrosante precisazioni:

Apro i Direct e vedo che mi state chiedendo se prenderò un altro gatto. No, non so come sia nata questa nuova roba, ma non prenderò nessun altro gatto. Ho tre animali e direi che bastano e avanzano. Ho abbandonato un certo tipo di dinamiche tempo fa e sinceramente non presterò il fianco oggi. Ci sono cose che ultimamente hanno largamente rotto il c*zzo. Poi sono mesi che vanno avanti e mesi che sto zitto. Continuerò a tacere con il c*zzo sempre un po’ più rotto.

Più chiaro di così…