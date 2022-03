Biagio D’Anelli, ospite di Pomeriggio 5, ha sbugiardato nuovamente Miriana Trevisan, svelando un altro importante tassello scoperto dopo la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Biagio D’Anelli sbugiarda Miriana Trevisan: “spunta” pure Nicola Pisu

Sono venuto a sapere che in casa, quando si frequentò all’epoca con Nicola Pisu, lei gli lasciò il suo numero di telefono su un foglietto. Il numero quindi se lo ricordava in quella occasione? Non ho capito quindi perché ho dovuto lasciare il mio numero al suo agente.

Patrizia Groppelli ha accusato Biagio dopo il video parodia che ha pubblicato sui social mettendo in piedi una presa in giro nei confronti di Miriana e il famoso “pin” dimenticato:

Una pagliacciata quella del video che hai fatto con i tuoi comari tipo Alex Belli! Una grande pagliacciata…

“Se io avessi lasciato la mia ragazza con un’intervista, come ha fatto lei, che uomo sarei stato? Ok, allora facciamo i finti moralisti… Se avessi agito come Miriana Trevisan non mi avresti messo alla gogna?”, ha proseguito D’Anelli in diretta su Canale 5.

Patrizia Groppelli ha concluso: “Avevate detto entrambi che avreste risolto questa situazione a telecamere spente…”.

Se, lallero!